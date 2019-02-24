В Краснодаре около тысячи человек пробежали в ультрамарафоне

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-24T15:10:11+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в краевом центре в третий раз прошел ультрамарафон. Забег собрал около тысячи участников. Среди них - жители Краснодара и других городов края, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и Ростова-на-Дону.

Первыми в 08:00 на дистанции вышли участники забегов на пять и 50 километров. В 09:15 дали старт для тех, кто бежит десять километров, в 10:50 - 25 километров.

Фото: администрации Краснодара.

Основной маршрут забега проложен по центральной улице города - Красной. Финишировали на Театральной площади. Здесь всем добежавшим вручали медаль забега.

- Краснодарцы участвуют в забегах с детьми. А еще - создают семьи, на финише сегодня один из участников сделал предложение руки и сердца, - рассказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Такие массовые спортивные праздники — замечательная традиция, которую мы, безусловно, будем поддерживать.

Фото: администрации Краснодара.

Итоги ультрамарафона подведут чуть позже. Победителей определят по четырем возрастным категориям, как среди мужчин, так и среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU