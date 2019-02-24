Пьяный и шумный: В Краснодаре задержали слушавшего громкую музыку около храма водителя Mazda

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-24T17:27:29+03:00

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Этот случай произошел днем 24 февраля. В полицию города позвонили жители города, сообщившие о мужчине подшофе. Он, по словам очевидцев, припарковал черную Mazda, включил громко музыку и, едва держась на ногах, зашел в Храм Святого духа, что находился неподалеку.

Получив сообщение о нарушителе спокойствия, на указанный адрес выехали сотрудники ДПС. Увидев людей в форме, водитель заперся в своем авто, отказался выходить, но через время полицейские его все же убедили поговорить с ними.

- Нарушителем оказался житель Краснодара, проживающий на улице Бородинской. Иномарка, в которой он сидел, принадлежит ему, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Сейчас его везут на медосвидетельствование.

Позже наряд полиции узнал 47-летнего мужчину. Оказалось, что в декабре 2018 года его уже задержали, причем по тому же адресу и в состоянии алкогольного опьянения.

- Тогда он попал в ДТП, документов при себе у него не было, - объясняет Артем Коноваленко. - На данный момент у мужчины есть неоплаченные штрафы за отсутствие страхового полиса и за совершенную аварию.

Буяну грозит до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU