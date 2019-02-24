2019-02-24T19:17:27+03:00
Происшествия

На борьбу с вредителями в Сочи в четыре раза увеличили расходы

В числе самых угрожающих - пальмовый мотылек
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Институт лесаФото: Институт леса
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Зеленому убранству курорта может грозить реальная опасность. В Сочи обнаружили 70 видов вредителей, из них более 10 считаются особо опасными.

В числе самых угрожающих - пальмовый мотылек. Этих насекомых называют бурильщиками: гусеницы проникают вглубь ствола, проделывая внутри целые галереи. Их коварность состоит в том, что повреждения практически не заметны до тех пор, пока дерево не погибнет.

- Сегодня опасности подвергаются не только пальмы, не только самшит, но и кипарисы, и лиственные. И в сёла пришла эта беда - страдают сады и огороды, - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды Константин Гергишан.

В 2019 году на борьбу с вредителями из казны города выделят в четыре раза больше средств, - 13 миллионов рублей.

Обработку растений планируют закончить уже в апреле, чтобы не потерять деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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