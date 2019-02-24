2019-02-24T21:27:13+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ростову»

«Быки» выбывают из розыгрыша Олимп Кубка России
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/fcrostovФото: vk.com/fcrostov
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24 февраля на стадионе «Ростов Арена» прошел матч 1/4 финала Олимп – Кубка России. На поле встретились ФК «Краснодар» и «Ростов».

Стоит сказать, что поддержка у «быков» была сильная. 1762 болельщика «Краснодара» приехали в Ростов - это рекорд посещаемости выездного матча.

Первый тайм встречи закончился безголевой ничьей. Однако во второй половине игры на 87-й минуте матча забил ростовский футболист Ивелин Попов. Таким образом, итог встречи - 1:0. «Быки» выбывают из розыгрыша Олимп Кубка России.

- Однако впереди борьба в двух других турнирах - Лиге Европы и чемпионате России, - говорят в пресс-службе ФК «Краснодар».

Следующий матч «быки» проведут в Москве против «Спартака» в рамках 18-го тура возобновляющегося первенства российской Премьер-лиги. Поединок стартует 3 марта в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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