Краснодарские коммунальщики позаботились об автолюбителях

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-25T08:12:22+03:00

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Минувшей ночью в Краснодаре начали обработку дорог противогололедной смесью. Спецтехника проехала по всем основным магистралям и путепроводам столицы Кубани. На усиленный режим работы городских коммунальщиков заставила перейти погода - в городе держится минусовая температура, а покрытие дорог влажное.

- Техника будет находиться на улицах до улучшения погодных условий. Специалисты городских служб дежурят в круглосуточном режиме, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также водителей просят воздержаться от поездок на транспорте с летней резиной, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными.

Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 февраля в Краснодаре по вышеназванным причинам произошло свыше 120 ДТП. Сотрудники ГИБДД отметили, что гололед не стал причиной ни одной аварии, так как коммунальные службы справились со своей работой и дороги столицы Кубани находились в отличном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU