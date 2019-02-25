Краснодарские коммунальщики позаботились об автолюбителях
Минувшей ночью в Краснодаре начали обработку дорог противогололедной смесью. Спецтехника проехала по всем основным магистралям и путепроводам столицы Кубани. На усиленный режим работы городских коммунальщиков заставила перейти погода - в городе держится минусовая температура, а покрытие дорог влажное.
- Техника будет находиться на улицах до улучшения погодных условий. Специалисты городских служб дежурят в круглосуточном режиме, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Также водителей просят воздержаться от поездок на транспорте с летней резиной, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными.
Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 февраля в Краснодаре по вышеназванным причинам произошло свыше 120 ДТП. Сотрудники ГИБДД отметили, что гололед не стал причиной ни одной аварии, так как коммунальные службы справились со своей работой и дороги столицы Кубани находились в отличном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU