Жителям Кубани не стоит ждать поблажек от погоды

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-25T08:27:56+03:00

До конца февраля над регионом будет властвовать очередной циклон

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Кубанские синоптики делают неутешительные прогнозы – погода в Краснодарском крае останется переменчивой до конца февраля. Приход очередного циклона в регионе ожидают 27 числа.

- Температура воздуха немного упадет, погода будет носить переменчивый характер – дождь будет переходить в мокрый снег с налипанием последнего на проводах и деревьях. Днем снег будет таять, а к вечеру на дорогах будет образовываться гололедица, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю.

Также синоптики предупреждают любителей активного отдыха о сохранении в горах Краснодарского края на высоте свыше 1,5 тыс метров повышенной лавиноопасности.

Сотрудники ГИБДД обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на автомобиле с летней резиной, а также соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU