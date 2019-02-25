Жителям Кубани не стоит ждать поблажек от погоды
Кубанские синоптики делают неутешительные прогнозы – погода в Краснодарском крае останется переменчивой до конца февраля. Приход очередного циклона в регионе ожидают 27 числа.
- Температура воздуха немного упадет, погода будет носить переменчивый характер – дождь будет переходить в мокрый снег с налипанием последнего на проводах и деревьях. Днем снег будет таять, а к вечеру на дорогах будет образовываться гололедица, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю.
Также синоптики предупреждают любителей активного отдыха о сохранении в горах Краснодарского края на высоте свыше 1,5 тыс метров повышенной лавиноопасности.
Сотрудники ГИБДД обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на автомобиле с летней резиной, а также соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU