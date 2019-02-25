На Кубани стартует «Неделя женского здоровья»

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-25T08:54:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани продолжается реализация проекта «Кубань против рака». В его рамках сегодня 25 февраля 2019 стартует акция «Неделя женского здоровья». Профилактические мероприятия пройдут во всех поликлиниках региона.

- Все жительницы Краснодарского края с 25 февраля по 1 марта смогут пройти обследование без предварительной записи. К медикам особо рекомендуют обратиться женщин старше 50 лет, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Врачи будут проводить диагностику кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов и молочных желез. Если будет обнаружены малейшие признаки новообразований, пациенток отправят на углубленную диагностику и лечение в один из краевых онкодиспансеров. Такие меры позволяют выявить рак на начальной стадии, когда он наиболее успешно излечим. Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU