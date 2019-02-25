В Краснодаре перекрыли одну из улиц

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-25T09:58:28+03:00

Из-за аварии на водопроводе нельзя проехать по улице Седина

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Сегодня утром в Краснодаре произошла авария на водопроводных сетях. Из-за этого перекрыли движение по одной из самых загруженных улиц столицы Кубани – Седина.

- В данный момент сотрудники коммунальных служб города приступили к устранению аварии на водопроводе. В связи с этим закрыт для движения участок ул. Седина от ул. Северной до ул. Головатого, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

О сроках завершения ремонтных работ пока ничего не сообщается. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут поездки с учетом актуальной дорожной обстановки.

Напомним, этой ночью на улицы Краснодара вышла спецтехника для обработки дорог противогололедной смесью. Сотрудники ГИБДД обратились к жителям столицы Кубани с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте с летней резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU