В Краснодаре перекрыли одну из улиц
Сегодня утром в Краснодаре произошла авария на водопроводных сетях. Из-за этого перекрыли движение по одной из самых загруженных улиц столицы Кубани – Седина.
- В данный момент сотрудники коммунальных служб города приступили к устранению аварии на водопроводе. В связи с этим закрыт для движения участок ул. Седина от ул. Северной до ул. Головатого, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
О сроках завершения ремонтных работ пока ничего не сообщается. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут поездки с учетом актуальной дорожной обстановки.
Напомним, этой ночью на улицы Краснодара вышла спецтехника для обработки дорог противогололедной смесью. Сотрудники ГИБДД обратились к жителям столицы Кубани с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте с летней резиной.
ИСТОЧНИК KP.RU