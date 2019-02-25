В Краснодаре можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
Анализ берут анонимно
ФОТО: Архив "КП"
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С 25 февраля по 1 марта в «Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД» пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
- Желающих мы проконсультируем, тест не займет много времени, узнать результаты ВИЧ-статуса можно через 15 минут после сдачи крови из пальца, - сообщает пресс-служба минздрава Кубани.
Адрес проведения акции: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 204/2 с 10:00 до 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU