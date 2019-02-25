2019-02-25T09:40:22+03:00
Общество

В Краснодаре можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

Анализ берут анонимно
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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С 25 февраля по 1 марта в «Клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД» пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

- Желающих мы проконсультируем, тест не займет много времени, узнать результаты ВИЧ-статуса можно через 15 минут после сдачи крови из пальца, - сообщает пресс-служба минздрава Кубани.

Адрес проведения акции: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 204/2 с 10:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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