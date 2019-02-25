В Краснодаре потерпевший по делу о банкротстве сам стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-25T10:10:54+03:00

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В Краснодаре во время слушаний по делу о банкротстве мужчины кредитор не смог сдержать эмоций и допустил ряд высказываний в отношении участников процесса, которые суд посчитал недопустимыми.

- По результатам лингвистической экспертизы высказывания мужчины признаны оскорбительными. Они унижают честь, достоинство и деловую репутацию участников судебного процесса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого УФССП России.

В отношении мужчины, допустившего оскорбительные высказывания в адрес участников суда, возбудили уголовное дело. Ему может грозить штраф, исправительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU