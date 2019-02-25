В Сочи создавали «мимолетную» красоту

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-25T13:06:38+03:00

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В сочинском парке «Зеленая планета» прошел фестиваль резьбы по снегу. Его темой стало море, а точнее, сказочные исторические персонажи, связанные с ним. На изготовление скульптур у участников мероприятия ушло два дня. В первый день художники готовили снежные глыбы и придавали им основные формы и черты, а в день подведения итогов сглаживали углы и устраняли мелкие неточности.

- В фестивале приняли участие пять команд из разных регионов России, а также команда из Казахстана. Сейчас скульптуры можно увидеть только в одном парке Сочи, но в дальнейшем планируется расширение площадок проведения фестиваля, чтобы больше жителей и гостей города смогли увидеть произведения искусства из снега, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации курорта.

Стоит отметить, что фестиваль «Снежная поляна» станет ежегодным. На первом, помимо команд и гостей курорта, побывали представители Книги рекордов России. Они зафиксировали сразу два рекорда - парк скульптур из снега стал самым южным и высокогорным в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU