2019-02-25T13:06:38+03:00
Общество

В Сочи создавали «мимолетную» красоту

На курорте прошел фестиваль резьбы по снегу
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

В сочинском парке «Зеленая планета» прошел фестиваль резьбы по снегу. Его темой стало море, а точнее, сказочные исторические персонажи, связанные с ним. На изготовление скульптур у участников мероприятия ушло два дня. В первый день художники готовили снежные глыбы и придавали им основные формы и черты, а в день подведения итогов сглаживали углы и устраняли мелкие неточности.

- В фестивале приняли участие пять команд из разных регионов России, а также команда из Казахстана. Сейчас скульптуры можно увидеть только в одном парке Сочи, но в дальнейшем планируется расширение площадок проведения фестиваля, чтобы больше жителей и гостей города смогли увидеть произведения искусства из снега, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации курорта.

Стоит отметить, что фестиваль «Снежная поляна» станет ежегодным. На первом, помимо команд и гостей курорта, побывали представители Книги рекордов России. Они зафиксировали сразу два рекорда - парк скульптур из снега стал самым южным и высокогорным в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина
На Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лиц
В Усть-Лабинске на берегу реки нашли скелет женщины
В Туапсе бывшего заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за взятки
Самодельный танк ездил по улицам Каневской в День защитника Отечества
В Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку
В Тимашевском районе пьяный мужчина зарезал собутыльницу
В Краснодаре потерпевший по делу о банкротстве сам стал фигурантом уголовного дела
В Краснодаре можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
В Краснодаре перекрыли одну из улиц
На Кубани стартует «Неделя женского здоровья»
Жителям Кубани не стоит ждать поблажек от погоды
Краснодарские коммунальщики позаботились об автолюбителях
ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ростову»
На борьбу с вредителями в Сочи в четыре раза увеличили расходы
В Каневском районе по камерам нашли мужчину, угнавшего машину у родственника
Пьяный и шумный: В Краснодаре задержали слушавшего громкую музыку около храма водителя Mazda
Власти Сочи определят официальные места для выгула собак
В Краснодаре около тысячи человек пробежали в ультрамарафоне
«Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом»