В Тимашевском районе пьяный мужчина зарезал собутыльницу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-25T11:44:08+03:00

От удара ножом в шею женщина погибла на месте

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В станице Новониколаевской 17 февраля 48-летний мужчина позвал в гости 44-летнюю женщину. Знакомые стали выпивать, а чуть позже началась ссора. Хозяин дома взял кухонный нож и ударил им в шею свою собутыльницу.

- Пострадавшая скончалась на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ Кубани. -Злоумышленник в этот же день обратился в полицию и сознался в содеянном. Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU