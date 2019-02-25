2019-02-25T11:44:08+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе пьяный мужчина зарезал собутыльницу

От удара ножом в шею женщина погибла на месте
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТОО: Алексей БУЛАТОВФОТОО: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В станице Новониколаевской 17 февраля 48-летний мужчина позвал в гости 44-летнюю женщину. Знакомые стали выпивать, а чуть позже началась ссора. Хозяин дома взял кухонный нож и ударил им в шею свою собутыльницу.

- Пострадавшая скончалась на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ Кубани. -Злоумышленник в этот же день обратился в полицию и сознался в содеянном. Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина
На Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лиц
В Усть-Лабинске на берегу реки нашли скелет женщины
В Туапсе бывшего заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за взятки
Самодельный танк ездил по улицам Каневской в День защитника Отечества
В Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку
В Сочи создавали «мимолетную» красоту
В Краснодаре потерпевший по делу о банкротстве сам стал фигурантом уголовного дела
В Краснодаре можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
В Краснодаре перекрыли одну из улиц
На Кубани стартует «Неделя женского здоровья»
Жителям Кубани не стоит ждать поблажек от погоды
Краснодарские коммунальщики позаботились об автолюбителях
ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ростову»
На борьбу с вредителями в Сочи в четыре раза увеличили расходы
В Каневском районе по камерам нашли мужчину, угнавшего машину у родственника
Пьяный и шумный: В Краснодаре задержали слушавшего громкую музыку около храма водителя Mazda
Власти Сочи определят официальные места для выгула собак
В Краснодаре около тысячи человек пробежали в ультрамарафоне
«Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом»