В Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку
Водитель машины врезался в дорожное ограждение
ФОТО: ОГИБДД УВД Сочи
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ДТП случилось 24 февраля в Хостинском районе. На Дублере Курортного проспекта водитель «Оки» не справился с управлением.
- По предварительным данным, машина врезалась в бетонное дорожное ограждение, после столкновения авто откинуло вправо, - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД края. – В результате 20-летнему пассажиру оторвало руку, его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU