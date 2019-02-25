Самодельный танк ездил по улицам Каневской в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-25T12:53:09+03:00

Легендарный Т-34 в миниатюре собрали вручную специально к празднику

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Изобретатели из станицы Каневской Краснодарского края отправились поздравлять земляков на миниатюрном Т-34.

- Смотрите, он еще и ездит, - прослезились очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693891" frameborder="0"></iframe> Жители станицы Каневской в Краснодарском крае выехали 23 февраля на танке, сделанном собственными руками. Видео: Павел Шершнев.

Несмотря на сильный снегопад в субботу, 23 февраля, на танк водрузили Знамя Победы.

Примечательно, что в кабине "боевой" машины уместился один человек - водитель. Однако механиков у этого чудо-изобретения было несколько. Живут они в микрорайоне Нефтяники. И машину готовили специально к празднику - ко Дню защитника Отечества.

Единодушно всеми, кто имел возможность лицезреть танк в этот день, оценили разработку станичников.

- Молодцы, ребята! Порадовали, - отозвались сотни пользователей соцсетей.

А "кулибины", как прозвали их земляки, готовят очередную вылазку ко Дню Победы 9 мая.

- Может, "Катюшу" сварганите, - сделали им предложение в соцсетях. - А там и до "Арматы" недалеко.

ИСТОЧНИК KP.RU