Самодельный танк ездил по улицам Каневской в День защитника Отечества
Изобретатели из станицы Каневской Краснодарского края отправились поздравлять земляков на миниатюрном Т-34.
- Смотрите, он еще и ездит, - прослезились очевидцы.
Жители станицы Каневской в Краснодарском крае выехали 23 февраля на танке, сделанном собственными руками. Видео: Павел Шершнев.
Несмотря на сильный снегопад в субботу, 23 февраля, на танк водрузили Знамя Победы.
Примечательно, что в кабине "боевой" машины уместился один человек - водитель. Однако механиков у этого чудо-изобретения было несколько. Живут они в микрорайоне Нефтяники. И машину готовили специально к празднику - ко Дню защитника Отечества.
Единодушно всеми, кто имел возможность лицезреть танк в этот день, оценили разработку станичников.
- Молодцы, ребята! Порадовали, - отозвались сотни пользователей соцсетей.
А "кулибины", как прозвали их земляки, готовят очередную вылазку ко Дню Победы 9 мая.
- Может, "Катюшу" сварганите, - сделали им предложение в соцсетях. - А там и до "Арматы" недалеко.
ИСТОЧНИК KP.RU