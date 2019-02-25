В Усть-Лабинске на берегу реки нашли скелет женщины

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-25T13:10:51+03:00

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В Усть-Лабинске около реки местные жители обнаружили скелет. К находке они подходить побоялись, потому сразу же вызвали правоохранителей.

- Да, действительно, останки найдены недалеко от города на берегу в 300 метрах от реки Кубань. Труп был присыпан землей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю. - Предположительно, по не истлевшим клочкам одежды, можно говорить, что это женщина.

В месте, где был найден скелет, люди обычно не бывают, потому ранее останки никто не замечал. Тело могло пролежать не один год.

- Личность погибшей не установлена еще. Кроме того, время и причину смерти можно будет сказать только после проведения экспертизы, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Проводится доследственная проверка.

Правоохранителям предстоит изучить все заявления о лицах, пропавших без вести и схожих по приметам.

ИСТОЧНИК KP.RU