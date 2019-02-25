СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-25T13:08:16+03:00

В Туапсе бывшего заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за взятки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он проведет в колонии строго режима восемь лет и выплатит штраф в 2 миллиона рублей

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- Бывший заведующий Туапсинским филиалом наркологического диспансера – врач психиатр-нарколог признан виновным в получении взятки (ч.1 ст.290 УК РФ) и покушении на получение денег в крупом размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что в марте прошлого года в филиале медучреждения у мужчины для экспертизы на состояние опьянения взяли материал, который направили на исследование. На следующий день этот гражданин обратился к заведующему с просьбой как-либо повлиять на результаты освидетельствования. Врач согласился не указывать в документах информацию об опьянении за 200 тысяч рублей.

Мужчина принял эти условия, но сообщил об этом в следственный отдел. 22 марта знакомый врача, не осведомленный о преступном плане, встретился с заявителем и получил требуемую сумму. Дальнейшие действия посредника были пресечены.

Выяснилось, что бывший заведующий получил 20 тысяч рублей от пациента стационара за скорейшее окончание диагностических мероприятий и реабилитации и последующую выписку.

По решению суда злоумышленник проведет в колонии строго режима 8 лет, а также выплатит штраф в 2 миллиона рублей. Он на 4 года лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU