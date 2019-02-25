В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина
На Западном обходе Краснодара 24 февраля около 18:20 возле пересечения с улицей Клеверной произошла авария.
- По предварительным данным, 51-летний житель станицы Елизаветинской находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107. Он двигался от улицы Средней к Красных Партизан, когда наехал на пожилую женщину, которая перебегала проезжую часть дороги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару
При этом недалеко был пешеходный переход.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность устанавливают.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Напомним, в Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку. Машина врезалась в бетонное дорожное ограждение, после столкновения авто откинуло вправо.
ИСТОЧНИК KP.RU