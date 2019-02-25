2019-02-25T13:49:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина

Ее личность устанавливают
Александра ПОДУШКО
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Фото: t.me/ghestkrdФото: t.me/ghestkrd
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На Западном обходе Краснодара 24 февраля около 18:20 возле пересечения с улицей Клеверной произошла авария.

- По предварительным данным, 51-летний житель станицы Елизаветинской находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107. Он двигался от улицы Средней к Красных Партизан, когда наехал на пожилую женщину, которая перебегала проезжую часть дороги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару

При этом недалеко был пешеходный переход.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность устанавливают.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Напомним, в Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку. Машина врезалась в бетонное дорожное ограждение, после столкновения авто откинуло вправо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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