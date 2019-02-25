2019-02-25T14:09:03+03:00
Общество

В Сочи ожидается ухудшение погоды

Все службы переведены на режим повышенной готовности
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ожидается ухудшение погодыВ Сочи ожидается ухудшение погодыФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Сочи с 18:00 25 февраля до 18:00 следующего дня ожидается ухудшение погоды: усиление восточного и юго-восточного ветра, с переходом на юго-западный, порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

- Утром и днем во вторник, 26 февраля, местами в предгорной зоне ожидается сильный мокрый снег, возможно, его налипание на провода и деревья, а также туман и гололедица на дорогах, - сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы.

- Гостей и жителей города-курорта спасатели просят принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, по возможности отказаться от использования личного транспорта, воздерживаться от выходов в горы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Сочи.

В случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.

Напомним, кубанские синоптики делают неутешительные прогнозы – погода в Краснодарском крае останется переменчивой до конца февраля. Приход очередного циклона в регионе ожидают 27 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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