СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-25T14:22:40+03:00

В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ключи от иномарки он взял у своего знакомого, хотел их вернуть, но не успел

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В Славянском районе на дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель машины марки Opel влетел в ВАЗ-2107.

Правоохранители установили, что транспорт виновника аварии находится в розыске. 27-летнего местного жителя, у которого были признаки опьянения, задержали и доставили в медучреждение для проведения освидетельствования. В крови задержанного обнаружили алкоголь.

Составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП ( Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушителю вынесли приговор - 10 суток ареста.

Дальше сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил ключи от иномарки у своего знакомого. Он хотел прокатиться «с ветерком» по району. Машину злоумышленник собирался вернуть, но не успел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU