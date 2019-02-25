В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Славянском районе на дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель машины марки Opel влетел в ВАЗ-2107.
Правоохранители установили, что транспорт виновника аварии находится в розыске. 27-летнего местного жителя, у которого были признаки опьянения, задержали и доставили в медучреждение для проведения освидетельствования. В крови задержанного обнаружили алкоголь.
Составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП ( Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушителю вынесли приговор - 10 суток ареста.
Дальше сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил ключи от иномарки у своего знакомого. Он хотел прокатиться «с ветерком» по району. Машину злоумышленник собирался вернуть, но не успел.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU