2019-02-25T14:22:40+03:00
Происшествия

В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию

Ключи от иномарки он взял у своего знакомого, хотел их вернуть, но не успел
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в авариюВ Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в авариюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Славянском районе на дороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель машины марки Opel влетел в ВАЗ-2107.

Правоохранители установили, что транспорт виновника аварии находится в розыске. 27-летнего местного жителя, у которого были признаки опьянения, задержали и доставили в медучреждение для проведения освидетельствования. В крови задержанного обнаружили алкоголь.

Составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП ( Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения). Нарушителю вынесли приговор - 10 суток ареста.

Дальше сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил ключи от иномарки у своего знакомого. Он хотел прокатиться «с ветерком» по району. Машину злоумышленник собирался вернуть, но не успел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белореченском районе столкнулись три легковушки
Глава Кубани подвел итоги участия края в инвестфоруме
В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин»
В Анапе сносят очередной самострой
ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства
На Кубани главу Ахтырского поселка за свалки привлекли к административной ответственности
На Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров
Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 марта
Из Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышей
На Кубани у полицейского забрали в пользу государства квартиру за 3,2 миллиона рублей
Назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат
«Ростелеком» стал партнером всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»
За выходные в Краснодаре произошло 230 ДТП
В Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского дома
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина