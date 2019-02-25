2019-02-25T14:52:22+03:00
Общество

В Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского дома

Свой поступок она объяснила тем, что любит свободу и путешествовать
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского домаВ Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Краснодаре на железнодорожном вокзале задержали 16-летнюю девочку. Документов у нее при себе не было.

Для установления личности ее доставили в отдел полиции. Там и выяснилось, что девушка находится в федеральном розыске. Задержанная сбежала из Новосибирского детского дома.

Сотрудникам полиции беглянка пояснила, что она любит свободу и путешествовать, поэтому сбежала.

- Ее поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю. О том, что несовершеннолетнюю нашли, сообщили в полицию Новосибирска и директору детского дома, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Комиссия по делам несовершеннолетних по месту жительства проведет беседу с девочкой. Затем ее вернут в обратно в детский дом, где она будет находиться до совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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