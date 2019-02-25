2019-02-25T15:06:01+03:00
Происшествия

За выходные в Краснодаре произошло 230 ДТП

Водителей просят соблюдать скоростной режим во время понижения температуры
Александра ПОДУШКО
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За выходные в Краснодаре произошло 230 ДТПЗа выходные в Краснодаре произошло 230 ДТПФото: Архив "КП"
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- На дорогах краевой столицы за 23 и 24 февраля сотрудники ДПС оформили 230 дорожно-транспортных происшествий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, в ряде случаев на машинах участников аварий были летние шины. Это в сочетании с нарушением дистанции и скорости, а также с учетом погодных условий привело к таким последствиям.

Власти Краснодара попросили водителей воздержаться от поездок на машинах с летней резиной.

Напомним, в краевом центре в ночь на 24 февраля на дорогах зафиксировали 122 ДТП. На Северных мостах в аварии попали больше 20 машин. В общей сложности в авариях пострадали 11 человек.

Происшествия не связаны с дорожными условиями, гололедицы на проезжей части не было. Аварии происходили из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Водители ехали на машинах с летней резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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