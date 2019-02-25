«Ростелеком» стал партнером всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-25T15:18:00+03:00

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«Ростелеком» стал партнером проведения всероссийского открытого урока «Настройся на будущее». Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», было посвящено строительству и умным городам.

Национальный оператор организовал трансляцию встречи. На связь с московской студией вышли учащиеся из Краснодара, Сочи, Новороссийска и Воронежа. Эти города были выбраны неслучайно: по словам ведущего мероприятия Антона Камолова, все они входят в международный клуб умных городов. В уроке приняли участие генеральный директор научно-технического центра «Эталон» Арсентий Сидоров, заместитель директора департамента строительства концерна «КРОСТ» Алексей Слепнев и первый заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. Приглашенные эксперты рассказали школьникам о том, за сколько дней сегодня можно построить дом, что происходит быстрее – проектирование или стройка и какие из российских городов самые умные.

Андрей Цветков, заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края: «Жизнь современного общества становится технологически всё сложнее и разнообразнее. Виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, 3D-печать, робототехника, беспилотный транспорт, интернет вещей – все это уже не фантастика, а возможности для создания вполне реального «города будущего». Но чтобы построить такой город, нужны специалисты с самыми разными компетенциями. Как стать таким специалистом и какие задачи ему предстоит решать – все это участники встречи обсуждали во время видеоконференции. Мы благодарны «Ростелекому» за возможность проведения такого онлайн-урока, когда благодаря технологиям стираются границы между регионами, когда ребята из разных городов могут обсудить будущее и свое место в нем здесь и сейчас».

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мне понравился вопрос одного из ребят-участников встречи: что будет, если умный город населить глупцами? В ответ на него один из экспертов сказал, что жители такого города неизбежно будут умнеть вместе с ним. Система видеонаблюдения, электронная оплата и wi-fi в транспорте, умные остановки, показывающие время прибытия транспорта, умные светофоры, регулирующие движение в зависимости от ситуации на дороге – все эти элементы умного города, которых не было еще несколько лет назад, сегодня стали удобными и привычными реалиями нашей жизни. Я рад, что наша компания имеет возможность сделать свой вклад в создание таких городов цифрового будущего. А еще мне приятно видеть ребят, для которых это будущее строится».

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует такие проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU