Назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат
На 16-ом президиуме КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат. Им стал Евгений Крамник.
Евгений Крамник - бизнесмен, бывший депутат городского Совета Туапсе, родной брат знаменитого гроссмейстера - Владимира Крамника.
Также на встрече было принято решение направить президента Шахматной федерации Туапсе Василия Грушева в общественный совет Туапсинского района.
Напомним, на Кубани выбрали лучшего директора школы. Им стала Татьяна Гайдук, которая возглавляет лицей № 48 в Краснодаре. Стаж руководства женщины больше 16 лет. Татьяна Гайдук представит Кубань на заключительном этапе конкурса в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU