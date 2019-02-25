СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-25T16:39:20+03:00

Им стал Евгений Крамник

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На 16-ом президиуме КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат. Им стал Евгений Крамник.

Евгений Крамник - бизнесмен, бывший депутат городского Совета Туапсе, родной брат знаменитого гроссмейстера - Владимира Крамника.

Также на встрече было принято решение направить президента Шахматной федерации Туапсе Василия Грушева в общественный совет Туапсинского района.

Напомним, на Кубани выбрали лучшего директора школы. Им стала Татьяна Гайдук, которая возглавляет лицей № 48 в Краснодаре. Стаж руководства женщины больше 16 лет. Татьяна Гайдук представит Кубань на заключительном этапе конкурса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU