2019-02-25T16:02:21+03:00
Общество

Из Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышей

Об этом сообщил директор регионального отделения «Российский Кавказ» (WWF) Валерий Шмунк
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Из Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышейИз Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышейФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

- В Сочинском Центре готовят к выпуску пять котят. Если все пойдет гладко, они вполне будут готовы к выпуску в 2020 году. Для восстановления их популяции в природе, нужно порядка 10-15 лет, - сообщил Валерий Шмунк.

Сейчас на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда. Самцы Ахун и Артек находятся на территории Кавказского заповедника, самка Волна - в национальном парке «Алания» в Ирафском районе Северной Осетии.

В начале февраля самцов по кличке Килли погиб в Абхазии, его выпустили в июле 2016 года. Еще один леопард - Эльбрус пропал из виду в начале февраля в дикой природе Южной Осетии.

Напомним, краснокнижного леопарда убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей. Хищник угодил в медвежий капкан, который находился в Гулрыпшском районе Абхазии. Охотники были уверены - животное уже погибло. Но как только попытались высвободить кошку, леопард из последних сил бросился в атаку, чтобы себя защитить. Схватка оказалась неравной - охотник направил ружье на краснокнижного леопарда и застрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белореченском районе столкнулись три легковушки
Глава Кубани подвел итоги участия края в инвестфоруме
В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин»
В Анапе сносят очередной самострой
ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства
На Кубани главу Ахтырского поселка за свалки привлекли к административной ответственности
На Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров
Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 марта
На Кубани у полицейского забрали в пользу государства квартиру за 3,2 миллиона рублей
Назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат
«Ростелеком» стал партнером всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»
За выходные в Краснодаре произошло 230 ДТП
В Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского дома
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина