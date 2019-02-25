СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-25T16:02:21+03:00

Из Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышей Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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- В Сочинском Центре готовят к выпуску пять котят. Если все пойдет гладко, они вполне будут готовы к выпуску в 2020 году. Для восстановления их популяции в природе, нужно порядка 10-15 лет, - сообщил Валерий Шмунк.

Сейчас на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда. Самцы Ахун и Артек находятся на территории Кавказского заповедника, самка Волна - в национальном парке «Алания» в Ирафском районе Северной Осетии.

В начале февраля самцов по кличке Килли погиб в Абхазии, его выпустили в июле 2016 года. Еще один леопард - Эльбрус пропал из виду в начале февраля в дикой природе Южной Осетии.

Напомним, краснокнижного леопарда убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей. Хищник угодил в медвежий капкан, который находился в Гулрыпшском районе Абхазии. Охотники были уверены - животное уже погибло. Но как только попытались высвободить кошку, леопард из последних сил бросился в атаку, чтобы себя защитить. Схватка оказалась неравной - охотник направил ружье на краснокнижного леопарда и застрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU