2019-02-25T16:18:17+03:00
Спорт

Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 марта

Встреча начнется в 19:30
Александра ПОДУШКО
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Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 мартаМатч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 мартаФото: Архив "КП"
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Домашний матч 19-го тура чемпионата РПЛ планировалось провести 10 марта. Но российская Премьер-Лига согласовала с «Краснодаром» эти изменения. Клуб «Краснодар» встретится с «Оренбургом» в понедельник, 11 марта.

- Встреча начнется в 19:30 на стадионе ФК «Краснодар». Билеты, ранее приобретенные на эту игру, действительны, - рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, 22 февраля в швейцарском городе Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2018/2019, которая определила, что соперником «Краснодара» на этой стадии стала «Валенсия».

Первый матч состоится 7 марта 2019 года в Испании, ответный пройдет 14 марта в Краснодаре. Время начала обеих игр будет определено позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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