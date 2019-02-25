2019-02-25T16:34:06+03:00
Общество

На Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров

На совещании предварительно одобрили эскиз проекта центра «Патриот»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Площадь военно-патриотического парка на Кубани составит 145 гектаров. Уже определен участок в Динском районе, на котором он будет возведен.

В ходе совещания предварительно одобрили эскиз проекта центра «Патриот», включающий в себя 29 объектов. Все проектно-изыскательские работы планируют выполнить в текущем году.

- В центре возведут взлетно-посадочную полосу на 950 метров, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полосу препятствий и скалодром, ипподром, стадион, многофункциональную площадку для игровых видов спорта, а также выставочную площадь военной техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Новороссийском городском театре отремонтировали зал. Его закрыли на реконструкцию в январе. Ремонта требовал зрительный зал театра. Здесь заменили полы на сцене и в самом зале, поменяли свет и обновили подиум для артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белореченском районе столкнулись три легковушки
Глава Кубани подвел итоги участия края в инвестфоруме
В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин»
В Анапе сносят очередной самострой
ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства
На Кубани главу Ахтырского поселка за свалки привлекли к административной ответственности
Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 марта
Из Центра леопардов в Сочи в дикую природу в 2020 году могут выпустить детенышей
На Кубани у полицейского забрали в пользу государства квартиру за 3,2 миллиона рублей
Назначили нового вице-президента Федерации Кубани по популяризации шахмат
«Ростелеком» стал партнером всероссийского открытого урока «Настройся на будущее»
За выходные в Краснодаре произошло 230 ДТП
В Краснодаре на вокзале нашли девочку, сбежавшую из новосибирского детского дома
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина