На Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-25T16:34:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Площадь военно-патриотического парка на Кубани составит 145 гектаров. Уже определен участок в Динском районе, на котором он будет возведен.

В ходе совещания предварительно одобрили эскиз проекта центра «Патриот», включающий в себя 29 объектов. Все проектно-изыскательские работы планируют выполнить в текущем году.

- В центре возведут взлетно-посадочную полосу на 950 метров, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полосу препятствий и скалодром, ипподром, стадион, многофункциональную площадку для игровых видов спорта, а также выставочную площадь военной техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Новороссийском городском театре отремонтировали зал. Его закрыли на реконструкцию в январе. Ремонта требовал зрительный зал театра. Здесь заменили полы на сцене и в самом зале, поменяли свет и обновили подиум для артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU