На Кубани главу Ахтырского поселка за свалки привлекли к административной ответственности
Глава Ахтырского городского поселения был привлечен у административной ответственности за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
В ходе прокурорской проверки на территории поселка обнаружили отходы производства, потребления и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков.
- Главе городского поселения вынесли представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Несанкционированные свалки были ликвидированы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Чиновник привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Напомним, на Кубани полицейский купил квартиру за 3,2 миллиона рублей. Официальные доходы правоохранителя и его жены не позволяли сделать такую покупку.
ИСТОЧНИК KP.RU