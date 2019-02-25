2019-02-25T16:52:43+03:00
Происшествия

На Кубани главу Ахтырского поселка за свалки привлекли к административной ответственности

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства устранены после вмешательства прокуратуры
Александра ПОДУШКО
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На Кубани глава Ахтырского поселка оштрафован за свалкиНа Кубани глава Ахтырского поселка оштрафован за свалкиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Глава Ахтырского городского поселения был привлечен у административной ответственности за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

В ходе прокурорской проверки на территории поселка обнаружили отходы производства, потребления и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков.

- Главе городского поселения вынесли представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Несанкционированные свалки были ликвидированы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чиновник привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Напомним, на Кубани полицейский купил квартиру за 3,2 миллиона рублей. Официальные доходы правоохранителя и его жены не позволяли сделать такую покупку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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