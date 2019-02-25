В Анапе сносят очередной самострой

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-25T17:06:04+03:00

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По поручению главы Анапы в городе продолжают сносить незаконно построенное жилье. На бульваре Евскина, 18 специалисты приступили к демонтажу четырехэтажного здания. Под ковш экскаватора пошел монолитный остов незавершенной пятиэтажки.

- По поводу его незаконного возведения администрация курорта обратилась в суд еще в 2014 году. Разбирательства, которые длились много лет, завершились решением о принудительном демонтаже самостроя. Судебные приставы не раз обращались к арендатору участка с просьбой о сносе конструкции, даже штрафные санкции не возымели должного воздействия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Сегодня, 25 февраля, к работе приступила техника, территорию вокруг здания взяла под охрану полиция, сотрудники МЧС и казаки.

Напомним, в Краснодаре по решению суда начали сносить дом по адресу ул. Северная, 27. Здание было нежилым, возведено с грубыми нарушениями технологий строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU