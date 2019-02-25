В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-25T17:24:15+03:00

В ней примут участие более 35 работодателей краевой столицы

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В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий, приуроченная к Международному женскому дню. Она состоится 1 марта в выставочном зале изобразительных искусств. На мероприятии будут более 35 работодателей со всего города.

- Соискатели смогут задать специалистам интересующие вопросы и получить дополнительную информацию о компании и условиях работы, оставить свое резюме или сразу пройти интервью и получить приглашение на собеседование. У студентов старших курсов высших и средне-специальных учебных заведений города будет возможность узнать о подработке, прохождении практики и стажировке на предприятиях, - рассказали в городском управлении по социальным вопросам.

Ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин» пройдет 1 марта с 10:00 до 13:00 часов в выставочном зале изобразительных искусств по улице Рашпилевская, 32.

- Мероприятие ориентировано в первую очередь на женщин, но специалисты готовы помочь с трудоустройством всем, кто в этом заинтересован. Получить дополнительную информацию можно по телефону 268-48-15, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU