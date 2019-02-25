Глава Кубани подвел итоги участия края в инвестфоруме

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-25T17:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вениамин Кондратьев подвел итоги участия Краснодарского края в инвестфоруме. В Сочи было заключено соглашений на 300 миллиардов рублей, около 60 процентов от этой суммы - отрасль ЖКХ и промышленности.

– В Крымском районе появится современная тепловая подстанция, которая позволит снять многие проблемы Кубани. В крае построят солнечные электростанции мощностью 88,2 МВт, – сказал Вениамин Кондратьев.

На форуме было подписано соглашение о строительстве вагоноремонтного завода в Крымском районе. На это выделят 6,7 миллиардов рублей.

Инвесторы не оставили без внимания и традиционные секторы экономики – сельское хозяйство, курортная сфера, транспорт.

- Кубанские товары становится все более востребованными и в России, и за рубежом. На форуме край заключил соглашение о создании завода по глубокой переработке сои. Его откроют в Тимашевске. В Тбилисском районе появится шоколадная фабрика, в Славянском – завод по переработке фруктов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани с помощью инвесторов с 2010 по 2017 год реализовали 520 проектов: это новые заводы, фабрики, фермы, фруктохранилища и т.д. Это позволило создать 34 900 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU