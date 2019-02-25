В Белореченском районе столкнулись три легковушки
В Белореченском районе вблизи поселка Верхневеденеевский днем 25 февраля произошла авария с участием трех машин.
Столкнулись две "Лады Калины" и "Лада Приора". На место происшествия выехали сотрудники Белореченского отряда «Кубань-СПАС».
- Спасатели оградили место дорожно-транспортного происшествия, отключили аккумуляторные батареи в машинах, чтобы предотвратить возгорание, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Помощь потребовалась пассажирам двух «Калин». Мужчину и женщину с различными травмами транспортировали к «скорой» помощи. В одном из автомобилей были дети, но они не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию. Ключи от иномарки он взял у своего знакомого, хотел их вернуть, но не успел.
ИСТОЧНИК KP.RU