В Белореченском районе столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-25T18:13:25+03:00

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В Белореченском районе вблизи поселка Верхневеденеевский днем 25 февраля произошла авария с участием трех машин.

Столкнулись две "Лады Калины" и "Лада Приора". На место происшествия выехали сотрудники Белореченского отряда «Кубань-СПАС».

- Спасатели оградили место дорожно-транспортного происшествия, отключили аккумуляторные батареи в машинах, чтобы предотвратить возгорание, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Помощь потребовалась пассажирам двух «Калин». Мужчину и женщину с различными травмами транспортировали к «скорой» помощи. В одном из автомобилей были дети, но они не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию. Ключи от иномарки он взял у своего знакомого, хотел их вернуть, но не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU