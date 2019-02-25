В Сочи иномарка наехала на 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-25T18:26:59+03:00

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В Сочи в Лазаревском районе на улице Декабристов, 103 около 11:05 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 38 летний водитель находился за рулем автомобиля марки Skoda, когда наехал на 15-летнего пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неустановленном для этого месте. В близи находился пешеходный переход, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Напомним, на дорогах краевой столицы за 23 и 24 февраля сотрудники ДПС оформили 230 дорожно-транспортных происшествий. В ряде случаев на машинах участников аварий были летние шины. Это в сочетании с нарушением дистанции и скорости, а также с учетом погодных условий привело к таким последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU