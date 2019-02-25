На Кубани выбрали лучших начинающих фермеров

СЕГОДНЯ 19:00 2019-02-25T19:00:17+03:00

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На Кубани завершился региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер». В этом году в ней приняли участие 15 команд из учебных заведений региона. Молодые люди представляли на суд жюри бизнес-планы в области животноводства, растениеводства, а также экологизированного сельского хозяйства.

- Проекты оценивали специалисты министерства сельского хозяйства края и ученые. Участники бизнес-игры ответили на вопросы экспертов, а также сразились в раунде «Блиц-опрос» с командами-соперниками, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Победителями стали команды Кубанского аграрного университета, которые представили проект по выращиванию вьетнамских вислобрюхих свиней, Лабинского аграрного техникума с проектом в отрасли мясного животноводства и СОШ №8 Ейского района с проектом по строительству кроликовой фермы.

Теперь молодых кубанских фермеров ждет всероссийский финальный этапе соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU