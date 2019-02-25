В Краснодаре говорили о реализации приоритетных городских проектах

СЕГОДНЯ 19:35 2019-02-25T19:35:26+03:00

Главные из них – медицинский кластер и школа для одаренных детей

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В Краснодаре обсудили реализацию приоритетных региональных проектов этого года. Один из самых важных - медицинский кластера в северо-восточной части краевого центра. Здесь планируется возведение реабилитационного центра, больницы скорой помощи и онкологического диспансера.

- Здесь жители Краснодара и края смогут в полном объеме получить высокотехнологичную медицинскую помощь. В данный момент приоритетной задачей является решение вопроса с обеспечением кластера коммунальной и дорожной инфраструктурой, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также обсудили строительство школ для одаренных детей в Краснодаре и Сочи. В столице Кубани для возведения учебного заведения на 1100 мест уже выделили земельный участок в 12 га. Сейчас идет его зонирование и проработка логистики нового образовательного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU