2019-02-26T07:18:04+03:00
Происшествия

Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор Красный

Об этом местные жители рассказали администрации города-курорта
Александра ПОДУШКО
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Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор КрасныйПод Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор КрасныйФото: Ольга Гончарова
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- Под Анапой дорога между хутором Красный и поселком Верхнее Джемете оказалась перегороженной собственником земельного участка, через который она проходит. Местные жители с жалобами обратились в мэрию города, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Дорога для людей важна: по ней они возят детей в сад, ездят в магазины, она ведет на кладбище хутора. Представители инициативной группы, которые обратились в мэрию, утверждают, что на проблемном участке имеются признаки самовольного строительства и незаконного складирования мусора.

- Будем разбираться в этой ситуации. В случае выявления нарушения законодательства выйдем с заявлением в суд,- прокомментировал первый замглавы города Сергей Петров.

В ближайшее время специалисты управления муниципального контроля проверят обстановку на месте

Напомним, по поручению главы Анапы в городе продолжают сносить незаконно построенное жилье. На бульваре Евскина, 18 специалисты приступили к демонтажу четырехэтажного здания. Под ковш экскаватора пошел монолитный остов незавершенной пятиэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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