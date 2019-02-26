2019-02-26T09:57:42+03:00
Происшествия

СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсе

После будет принято процессуальное решение
Александра ПОДУШКО
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СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в ТуапсеСК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в ТуапсеФото: Артем КИЛЬКИН
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В новостях одного из федеральных каналов в понедельник, 25 февраля, показали местного жителя, который пожаловался на работу мэрии.

- Он рассказал о том, что многодетной семье выдали земельный участок в зоне, где нет инфраструктуры, там часто происходят оползни. По словам мужчины, жить на этой территории опасно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

СК организовал по данному факту проверку. Изучат обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в Туапсе бывшего заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за взятки. Он проведет в колонии строго режима восемь лет и выплатит штраф в 2 миллиона рублей. Он на 4 года лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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