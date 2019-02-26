2019-02-26T08:09:22+03:00
Общество

Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей

Это следует из данных картотеки арбитражных дел
Александра ПОДУШКО
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Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублейСтруктура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дочернее предприятие ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с АО «Тандер» задолженности по оплате за поставки газа. Сумма составляет более 400 миллионов рублей. Это следует из данных картотеки.

Заседание пройдет 2 апреля в Арбитражном суде Краснодарского края.

В январе компании заключили договор о поставке газа с 2018 по 2022 годы для тепличного комплекса «Зеленая линия».

Структура «Газпрома» уведомила предприятие о необходимости оплаты задолженности, предупредив о возможном отключении газа. «Тандер» заплатил 5 миллионов рублей и обратился в суд с заявлением о том, что считает действия «Газпрома» «явным злоупотреблением правом».

Суд принял решение запретить дочернему предприятию Газпрома ограничивать подачу газа на объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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