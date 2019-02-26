Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей
Дочернее предприятие ПАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с АО «Тандер» задолженности по оплате за поставки газа. Сумма составляет более 400 миллионов рублей. Это следует из данных картотеки.
Заседание пройдет 2 апреля в Арбитражном суде Краснодарского края.
В январе компании заключили договор о поставке газа с 2018 по 2022 годы для тепличного комплекса «Зеленая линия».
Структура «Газпрома» уведомила предприятие о необходимости оплаты задолженности, предупредив о возможном отключении газа. «Тандер» заплатил 5 миллионов рублей и обратился в суд с заявлением о том, что считает действия «Газпрома» «явным злоупотреблением правом».
Суд принял решение запретить дочернему предприятию Газпрома ограничивать подачу газа на объект.
ИСТОЧНИК KP.RU