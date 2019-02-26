2019-02-26T08:24:19+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природе

Она состоится в музее-заповеднике имени Фелицына
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природеВ Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- В Краснодаре пройдет встреча с фотографом, главным специалистом Центра детского и юношеского туризма Краснодарского края Александром Рябухиным. Тема лекции - «Фото-плэнер в походных условиях», - рассказали в пресс-службе музея.

Все желающие узнают об особенностях художественной съемки природных объектов в разных климатических условиях и о сложностях, к которым должен быть готов фотограф в путешествиях.

Стартует лекция в 18:00 в музее-заповеднике имени Фелицына по улице Гимназической, 67.

Напомним, на Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров. На совещании предварительно одобрили эскиз проекта центра «Патриот». Там возведут взлетно-посадочную полосу на 950 метров, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полосу препятствий и скалодром, ипподром, стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублей
В Краснодаре 21-летний водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика
На Кубани спасатели помогли двум детям, которые оказались запертыми дома
В Армавире за вымогательство осудят банду
В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей
В Тимашевском районе у мужчины украли банку с деньгами
На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка
В праздничные дни в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда
В Краснодаре откроется крупнейшая на Юге России выставка строительных материалов
Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло
В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей
В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин
В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус
На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук»
Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей
СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсе
Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор Красный