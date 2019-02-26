СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-26T08:24:19+03:00

В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она состоится в музее-заповеднике имени Фелицына

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- В Краснодаре пройдет встреча с фотографом, главным специалистом Центра детского и юношеского туризма Краснодарского края Александром Рябухиным. Тема лекции - «Фото-плэнер в походных условиях», - рассказали в пресс-службе музея.

Все желающие узнают об особенностях художественной съемки природных объектов в разных климатических условиях и о сложностях, к которым должен быть готов фотограф в путешествиях.

Стартует лекция в 18:00 в музее-заповеднике имени Фелицына по улице Гимназической, 67.

Напомним, на Кубани появится военно-патриотический парк площадью 145 гектаров. На совещании предварительно одобрили эскиз проекта центра «Патриот». Там возведут взлетно-посадочную полосу на 950 метров, комплекс воздушно-десантной подготовки, трассу мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полосу препятствий и скалодром, ипподром, стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU