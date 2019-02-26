2019-02-26T08:48:57+03:00
Общество

На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук»

Он посвящен окончанию сезона черемши
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследияФото: пресс-служба краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
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На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук». Праздник, посвященный окончанию сезона черемши, состоится 6 апреля на хуторе Гуамка в Апшеронском районе.

- Мероприятие проводят с целью популяризации здорового образа жизни, активных видов туризма и отдыха. Вход на праздник бесплатный. Гости и жители региона должны прийти на территорию пансионата «Большая Медведица» в 11:00, - сообщили в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

На празднике посетители попробуют блюда из черемши – салаты, «черемшовые оладьи» и многое другое. Также можно отведать травяной чай из самовара.

Подготовят игровую зону, где участники фестиваля смогут пострелять из лука, пометать ножи и копья под руководством опытных инструкторов Краснодарского клуба исторического фехтования «Святослав».

ИСТОЧНИК KP.RU

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