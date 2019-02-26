В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус
Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась в городских пабликах. Авария произошла утром 26 февраля.
По предварительным данным, троллейбус № 21 двигался по улице Красных Партизан. Фура, груженная кирпичом, врезалась в заднюю часть троллейбуса и практически снесла его платформу.
Фото: t.me/ghestkrd
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. За помощью в скорую никто не обращался.
Напомним, в Белореченском районе вблизи поселка Верхневеденеевский днем 25 февраля произошла авария с участием трех машин. Столкнулись две "Лады Калины" и "Лада Приора". Спасатели оградили место дорожно-транспортного происшествия, отключили аккумуляторные батареи в машинах, чтобы предотвратить возгорание. Помощь потребовалась пассажирам двух «Калин». Мужчину и женщину с различными травмами транспортировали к «скорой» помощи.
ДТП в Краснодаре.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU