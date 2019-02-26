В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-26T09:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась в городских пабликах. Авария произошла утром 26 февраля.

По предварительным данным, троллейбус № 21 двигался по улице Красных Партизан. Фура, груженная кирпичом, врезалась в заднюю часть троллейбуса и практически снесла его платформу.

Фото: t.me/ghestkrd

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. За помощью в скорую никто не обращался.

Напомним, в Белореченском районе вблизи поселка Верхневеденеевский днем 25 февраля произошла авария с участием трех машин. Столкнулись две "Лады Калины" и "Лада Приора". Спасатели оградили место дорожно-транспортного происшествия, отключили аккумуляторные батареи в машинах, чтобы предотвратить возгорание. Помощь потребовалась пассажирам двух «Калин». Мужчину и женщину с различными травмами транспортировали к «скорой» помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694049" frameborder="0"></iframe> ДТП в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU