2019-02-26T09:30:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус

ДТП произошло утром 26 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась в городских пабликах. Авария произошла утром 26 февраля.

По предварительным данным, троллейбус № 21 двигался по улице Красных Партизан. Фура, груженная кирпичом, врезалась в заднюю часть троллейбуса и практически снесла его платформу.

Фото: t.me/ghestkrd

Фото: t.me/ghestkrd

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. За помощью в скорую никто не обращался.

Напомним, в Белореченском районе вблизи поселка Верхневеденеевский днем 25 февраля произошла авария с участием трех машин. Столкнулись две "Лады Калины" и "Лада Приора". Спасатели оградили место дорожно-транспортного происшествия, отключили аккумуляторные батареи в машинах, чтобы предотвратить возгорание. Помощь потребовалась пассажирам двух «Калин». Мужчину и женщину с различными травмами транспортировали к «скорой» помощи.

ДТП в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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