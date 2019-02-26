2019-02-26T09:59:36+03:00
Происшествия

В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазинВ Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть Ейского района обратился хозяин музыкального магазина. Он рассказал о том, что торгового зала кто-то вынес акустическую гитару и ноутбук. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия, все осмотрели и установили, что злоумышленник проник в магазин через окно. Они изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили личность предполагаемого преступника. 29-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Он признался, что давно хотел приобрести музыкальный инструмент, но денег у него на это не было.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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