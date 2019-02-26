В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей
В Славянском районе администратор одного из сетевых продуктовых магазинов обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что во время разгрузки товара из прицепа-рефрижератора пропали продукты на сумму 10 тысяч рублей.
Правоохранители опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи магазина. Составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника, которую направили всем дежурным нарядам полиции.
На одной из городских улиц полицейские заметили мужчину, который внешне похож с разыскиваемым. В сумке 28-летнего местного жителя нашли похищенные продукты.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут посадить на пять лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU