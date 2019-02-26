2019-02-26T09:46:39+03:00
Происшествия

В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей

Он может провести в тюрьме пять лет
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублейВ Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Славянском районе администратор одного из сетевых продуктовых магазинов обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что во время разгрузки товара из прицепа-рефрижератора пропали продукты на сумму 10 тысяч рублей.

Правоохранители опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи магазина. Составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника, которую направили всем дежурным нарядам полиции.

На одной из городских улиц полицейские заметили мужчину, который внешне похож с разыскиваемым. В сумке 28-летнего местного жителя нашли похищенные продукты.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут посадить на пять лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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