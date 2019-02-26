Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло
Решением Арбитражного суда Краснодарского края завод «Славянский» оштрафован на 100 тысяч рублей. Масло, произведенное на этом предприятии, было признано несоответствующим ГОСТу и требованиям Технического регламента Таможенного союза. Об этом говорится в материалах инстанции.
Продукт «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» отобрали в марте прошлого года для лабораторных исследований. Он не прошел поверку. Также в масле был превышен норматив соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира.На основании этих исследований, компанию и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает еще 10 заявлений от имени управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю о привлечении предприятия к ответственности. Документы были поданы в январе, феврале 2019 года. Решений по ним еще нет.
ИСТОЧНИК KP.RU