Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-26T10:14:44+03:00

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Решением Арбитражного суда Краснодарского края завод «Славянский» оштрафован на 100 тысяч рублей. Масло, произведенное на этом предприятии, было признано несоответствующим ГОСТу и требованиям Технического регламента Таможенного союза. Об этом говорится в материалах инстанции.

Продукт «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» отобрали в марте прошлого года для лабораторных исследований. Он не прошел поверку. Также в масле был превышен норматив соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира.На основании этих исследований, компанию и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает еще 10 заявлений от имени управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю о привлечении предприятия к ответственности. Документы были поданы в январе, феврале 2019 года. Решений по ним еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU