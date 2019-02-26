СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-26T10:33:07+03:00

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В Краснодаре откроется крупнейшая на Юге России выставка строительных материалов YugBuild. Она продлится до 2 марта.

Мероприятие пройдет в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Экспозиция будет разделена на 16 тематических разделов. Общая площадь составит около 20 тысяч квадратных метров.

- На выставочной площадке во время проведения YugBuild организуют семинары, презентации и тематические конференции, пройдет международный форум дизайнеров и архитекторов Юга России, на котором выступят 12 российских и зарубежных экспертов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщин». В ней примут участие более 35 работодателей краевой столицы. Она состоится 1 марта в выставочном зале изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU