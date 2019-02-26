СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-26T10:54:48+03:00

В праздничные дни в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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- В праздничные дни в марте пустят дополнительные поезда на Кубань. Они будут курсировать по нескольким направлениям 7-11 марта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

№682/681 сообщением Ростов–Адлер: отправится из Ростова 7 марта в 21:34, в Адлере будет 8 марта в 09:12, обратно из Адлера поезд поедет 10 марта в 16:49, на станции Ростов-Пригородный он будет уже 11 марта в 04:54.

№203/204 сообщением Ростов–Кисловодск: отправление из Ростова 7 марта в 23:09, прибытие в Кисловодск 8 марта в 09:28, обратно он выедет из Кисловодска 10 марта в 23:30, приедет на станцию Ростов-Главный 11 марта в 09:09.

№657/658 сообщением Кисловодск–Имеретинский Курорт: отправится из Кисловодска 7 марта в 19:12, в Имеретинском Курорте будет 8 марта в 12:36, обратно из Имеретинского Курорта поедет 10 марта в 19:10, на станции Кисловодск окажется 11 марта в 12:28.

- №162 сообщением Адлер-Москва, отправлением из Адлера 10 марта в 20:34, прибытием в Москву в 11 марта в 20:15, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Напомним, вылетающим из Краснодара и Сочи разрешат не печатать посадочные талоны. Аэропорты технически готовы к внедрению нововведений.

ИСТОЧНИК KP.RU