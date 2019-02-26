На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-26T11:15:24+03:00

Как утверждают пользователи социальных сетей, это из-за дорожных работ и нескольких ДТП

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Движение транспорта на Восточном обходе Краснодара утром 26 февраля значительно затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону Ростовского шоссе загруженность дороги составляет 9 баллов, направлению к улице Мачуги - 10 баллов. В пробке длиной около 10 километров можно потерять 2 часа 35 минут.

Также большой затор появился на улице Мачуги, по направлению к Трамвайной. Загруженность магистрали в центр - 7 баллов, что на 3 балла выше обычного

Пользователи социальных сетей утверждают, что пробка образовалась из-за дорожных работ и нескольких ДТП.

Напомним, в Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 февраля. Информации о пострадавших не поступало. За помощью в «скорую» никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU