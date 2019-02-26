2019-02-26T11:15:24+03:00
Общество

На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка

Как утверждают пользователи социальных сетей, это из-за дорожных работ и нескольких ДТП
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробкаНа Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Движение транспорта на Восточном обходе Краснодара утром 26 февраля значительно затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону Ростовского шоссе загруженность дороги составляет 9 баллов, направлению к улице Мачуги - 10 баллов. В пробке длиной около 10 километров можно потерять 2 часа 35 минут.

Также большой затор появился на улице Мачуги, по направлению к Трамвайной. Загруженность магистрали в центр - 7 баллов, что на 3 балла выше обычного

Пользователи социальных сетей утверждают, что пробка образовалась из-за дорожных работ и нескольких ДТП.

Напомним, в Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 февраля. Информации о пострадавших не поступало. За помощью в «скорую» никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублей
В Краснодаре 21-летний водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика
На Кубани спасатели помогли двум детям, которые оказались запертыми дома
В Армавире за вымогательство осудят банду
В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей
В Тимашевском районе у мужчины украли банку с деньгами
В праздничные дни в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда
В Краснодаре откроется крупнейшая на Юге России выставка строительных материалов
Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло
В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей
В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин
В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус
На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук»
В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природе
Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей
СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсе
Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор Красный