На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка
Движение транспорта на Восточном обходе Краснодара утром 26 февраля значительно затруднено.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в сторону Ростовского шоссе загруженность дороги составляет 9 баллов, направлению к улице Мачуги - 10 баллов. В пробке длиной около 10 километров можно потерять 2 часа 35 минут.
Также большой затор появился на улице Мачуги, по направлению к Трамвайной. Загруженность магистрали в центр - 7 баллов, что на 3 балла выше обычного
Пользователи социальных сетей утверждают, что пробка образовалась из-за дорожных работ и нескольких ДТП.
Напомним, в Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 февраля. Информации о пострадавших не поступало. За помощью в «скорую» никто не обращался.
ИСТОЧНИК KP.RU