СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-26T11:32:14+03:00

В Тимашевском районе у мужчины украли банку с деньгами Фото: Артем ЛЕНЦ

300 тысяч он хранил в старой стиральной машине

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Житель станицы Медведовской обратился к правоохранителям. Мужчина рассказал, что спрятал в старую стиральную машину банку со своими сбережениями, а позже не обнаружил тары на месте. Там у него было 300 тысяч рублей.

Следов взлома в доме заявителя сотрудники полиции не обнаружили. В совершении кражи заподозрили родственника потерпевшего. 50-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции.

Он признался, что нашел тайник, когда убирал квартиру. Похищенные деньги уже потратил.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей. Он может провести в тюрьме пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU