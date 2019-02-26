В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей
- В Анапе адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
К мужчине за помощью обратился житель Анапы, в отношении которого возбудили уголовное дело за уклонение от оплаты кредита. На период проведения следственных действий адвокат оказывал юридические услуги , а после окончания расследования он уже не представлял интересы обвиняемого.
Но адвокат хотел ввести мужчину в заблуждение и сообщил, что за 3 миллиона рублей сможет добиться для клиента условного наказания. Гражданин рассказал об этом в правоохранительные органы.
Юрист встретился с мужчиной в июне 2018 года, и заявитель передал ему требуемую сумму денег. В этот момент правоохранители задержали адвоката.
За это преступление мужчина проведет в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU