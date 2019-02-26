СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-26T11:51:10+03:00

В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Он проведет в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев

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- В Анапе адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К мужчине за помощью обратился житель Анапы, в отношении которого возбудили уголовное дело за уклонение от оплаты кредита. На период проведения следственных действий адвокат оказывал юридические услуги , а после окончания расследования он уже не представлял интересы обвиняемого.

Но адвокат хотел ввести мужчину в заблуждение и сообщил, что за 3 миллиона рублей сможет добиться для клиента условного наказания. Гражданин рассказал об этом в правоохранительные органы.

Юрист встретился с мужчиной в июне 2018 года, и заявитель передал ему требуемую сумму денег. В этот момент правоохранители задержали адвоката.

За это преступление мужчина проведет в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU