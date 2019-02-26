В Армавире за вымогательство осудят банду

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-26T12:19:32+03:00

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- В Армавире банда обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а, в, г», ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с применением насилия, в крупном размере организованной группой). Уголовное дело в отношении 4 человек направлено прокурором в городской суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, обвиняемые, которые официально не работали, стремились занять высшее положение в преступной иерархии. С декабря 2017 по 26 января 2018 года они с применением насилия вымогали у потерпевших 230 тысяч рублей, а также две иномарки - Audi А8 и Jaguar.

Двое из банды, зная, что их умерший знакомый передавал в долг деньги жителю Армавира, требовали от него 450 тысяч рублей.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU