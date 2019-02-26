На Кубани спасатели помогли двум детям, которые оказались запертыми дома

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-26T12:33:20+03:00

Это случилось в Лабинске и Кропоткине

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Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли 25 февраля двух детей, которые оказались запертыми дома.

Первый случай произошел в Лабинске. В закрытом доме остался 4-летний мальчик. Дверь захлопнулась, когда бабушка выходила на улицу.

- На место выехали сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС», которые при помощи шанцевого инструмента открыли дверь. Мальчик испугался и сильно плакал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Второй инцидент произошел в многоквартирном доме Кропоткина. 7-летний ребенок, который остался один в квартире, не открывал дверь дедушке дверь. Пожилой мужчина около получаса не мог достучаться и дозвониться до внука.

Сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС» деблокировали входную дверь. Мальчик все это время спокойно спал.

ИСТОЧНИК KP.RU