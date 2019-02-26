2019-02-26T12:33:20+03:00
Происшествия

На Кубани спасатели помогли двум детям, которые оказались запертыми дома

Это случилось в Лабинске и Кропоткине
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли 25 февраля двух детей, которые оказались запертыми дома.

Первый случай произошел в Лабинске. В закрытом доме остался 4-летний мальчик. Дверь захлопнулась, когда бабушка выходила на улицу.

- На место выехали сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС», которые при помощи шанцевого инструмента открыли дверь. Мальчик испугался и сильно плакал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Второй инцидент произошел в многоквартирном доме Кропоткина. 7-летний ребенок, который остался один в квартире, не открывал дверь дедушке дверь. Пожилой мужчина около получаса не мог достучаться и дозвониться до внука.

Сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС» деблокировали входную дверь. Мальчик все это время спокойно спал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублей
В Краснодаре 21-летний водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика
В Армавире за вымогательство осудят банду
В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей
В Тимашевском районе у мужчины украли банку с деньгами
На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка
В праздничные дни в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда
В Краснодаре откроется крупнейшая на Юге России выставка строительных материалов
Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло
В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей
В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин
В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус
На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук»
В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природе
Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей
СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсе
Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор Красный